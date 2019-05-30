Ради НАТО Украина упразднит прапорщиков

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На Украине Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы», предусматривающий изменение системы званий в ВС страны. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, законопроект поддержал 231 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

По словам первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко, законопроект сделает роль старшинского и сержантского состава армии в воспитании находящегося в подчинении личного состава более значительной.

«Смысл этого закона соответствует курсу на создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретение Вооруженными силами совместимости с вооруженными силами стран НАТО», — сказала Геращенко.

Она уточнила, что законопроект предусматривает введение новой шкалы корабельных и воинских званий.В частности исчезнут такие звания, как прапорщик, старшина и мичман.

Ранее в НАТО пообещали поддерживать реформы украинской армии.