Ради НАТО Украина упразднит прапорщиков
На Украине Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы», предусматривающий изменение системы званий в ВС страны. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно имеющейся информации, законопроект поддержал 231 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
По словам первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко, законопроект сделает роль старшинского и сержантского состава армии в воспитании находящегося в подчинении личного состава более значительной.
«Смысл этого закона соответствует курсу на создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретение Вооруженными силами совместимости с вооруженными силами стран НАТО», — сказала Геращенко.
Она уточнила, что законопроект предусматривает введение новой шкалы корабельных и воинских званий.В частности исчезнут такие звания, как прапорщик, старшина и мичман.
Ранее в НАТО пообещали поддерживать реформы украинской армии.