Российский самолет пять дней будет летать над Чехией и наблюдать

Российский самолет Ан-30Б около пяти дней будет летать над Чехией и проводить наблюдательный полет в рамках договора по открытому небу, пишет газета «Красная звезда».

По данным издания, российский самолет отправится в Чехию уже сегодня, 20 мая, и пробудет там до 24 мая.

«Максимальная дальность полета составит 800 километров», — подчеркивает издание.

Стоит отметить, что полет пройдет по плану, утвержденному чешской стороной. В свою очередь, все это время наблюдатели из Чехии будут следить за российским самолетом.

Ранее сообщалось, что Россия проведет наблюдательный полет над США.