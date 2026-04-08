Дзюба назвал команды, голы в чьи ворота не празднует

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в сериале «Зенит навсегда» рассказал, почему не празднует голы в ворота своих бывших клубов — «Зенита» и «Спартака».

«Я никогда голы в ворота «Спартака» праздновать не буду. Что бы ни происходило, кто бы там ни был, «Спартак» или «Зенит». Я понимал, что я должен с уважением относиться к «Спартаку». Как и сейчас к «Зениту», потому что этот клуб дал мне трофей. Этот клуб дал мне стать настоящим футболистом, который свои гештальты закрыл в плане чемпионства, Лиги чемпионов», — сказал Дзюба.

37-летний Дзюба в текущем сезоне провел в составе «Акрона» 21 матч, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Действующий контракт игрока с тольяттинским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке» , после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее Игорь Акинфеев рассказал, сколько еще будет играть в футбол.

 
Проверят каждого: что бизнесу ждать от ужесточения контроля за безналичкой и платежами
