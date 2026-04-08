Подполье сообщило об ударе по технике НАТО под Одессой

Российские военные нанесли удар по месту разгрузки беспилотников НАТО в порту Измаила Одесской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в момент удара в порту велись активные погрузочно-разгрузочные работы, а судно, на котором прибыла партия военной техники и беспилотников из Европы, получило повреждение, однако не затонуло.

Накануне Минобороны России сообщили о том, что Вооруженные Силы России (ВС РФ) за сутки поразили предприятия по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет для вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, под удар попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 153 районах, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что российская авиация и беспилотники также ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ.

Ранее Одесса подвергалась массированной атаке.