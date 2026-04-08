Зеленский назвал правильным решением объявление перемирия на Ближнем Востоке

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал перемирие на Ближнем Востоке правильным решением, которое ведет к окончанию конфликта. Глава государства прокомментировал решение США и Ирана в своем Telegram-канале.

«Это (прекращение огня. — «Газета.Ru») сохранение жизней людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры работать в нормальном режиме. А значит, это время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат», — написал он.

По словам Зеленского, Киев всегда настаивал на прекращении огня в зоне своего конфликта с Москвой. Украинский лидер подчеркнул, что страна готова ответить зеркально на прекращение ударов со стороны РФ. Как он отметил, приостановка боевых действий «может создать правильные предпосылки для договоренностей».

7 апреля президент США объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Исламская Республика согласилась разблокировать Ормузский пролив. В свою очередь, американский лидер принял план Тегерана из 10 пунктов, которые он счел «приемлемой основой для переговоров». Ожидается, что первый раунд переговоров по урегулированию на Ближнем Востоке состоится 10 апреля в столице Пакистана.

