Литвинова прилетала в Россию ради процедур за миллион рублей

Режиссер и актриса Рената Литвинова многократно приезжала в Россию за последние годы, чтобы пройти бьюти-процедуры. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Литвинова совершила 58 визитов в одну из столичных криоклиник, которые специализируются на омоложении с помощью низких температур. Она совершила процедур общей стоимостью 970 тысяч рублей. В последний раз артистка была в клинике перед Новым годом.

Как отмечает SHOT, Литвинова наиболее часто совершает уколы углекислого газа, а также проходит ксенонотерапию (нахождение в сверхнизкой температуре до -150 ℃) и плацентарную терапию (внутривенное введение препарата, полученного из плаценты рожениц). Артистка также пробовала коллагеновое обертывание и принимала ванны с экстрактом из рогов алтайского марала.

В феврале Литвинова опубликовала в соцсетях снимки на заснеженных улицах Москвы. Артистка позировала в одежде коллекции российского дизайнера Ульяны Сергеенко.

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции Литвинова играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью.

