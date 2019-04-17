FP: только женщины могут остановить ядерный апокалипсис

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Обозреватель американского журнала Foreign Policy Занти Шарфф считает, что увеличение количества женщин, занятых в ядерных сферах, может снизить риск глобальной ядерной войны.

В своей статье Шарфф сослалась на исследование, которое провело Лондонское королевское сообщество в 2006 году. В нем смоделировано поведение мужчин и женщин в условиях военного конфликта. Специалисты пришли к выводу, что мужчинам более свойственна самоуверенность, которая может стать причиной ядерного удара, пишет обозреватель FP.

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Автор отмечает, что в настоящий момент делегации на международных переговорах о нераспространении ядерного оружия лишь на четверть состоят из женщин, а некоторые страны отправляют на них исключительно мужчин.

Ранее издание Business Insider рассказало о последствиях ядерной войны между Индией и Пакистаном.