Военный проект Турции и США заморозят из-за российских С-400, подтвердили в Пентагоне

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И.о. пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс заявил, что США намерены прекратить поставки, связанные с истребителями F-35, если Турция приобретет российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

Саммерс напомнил, что США неоднократно предупреждали Турцию, что покупка российских ЗРК С-400 является неприемлемой.

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«Пентагон начал предпринимать шаги, необходимые для обеспечения необходимого планирования и устойчивости цепочки поставок F-35», — сказал Саммерс.

Он подчеркнул, что участие Турции в программе по созданию F-35 окажется «под угрозой» в случае покупки российских С-400.

Ранее источники Reuters сообщили, что США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400.