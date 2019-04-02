Военный проект Турции и США заморозят из-за российских С-400, подтвердили в Пентагоне
И.о. пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс заявил, что США намерены прекратить поставки, связанные с истребителями F-35, если Турция приобретет российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».
Саммерс напомнил, что США неоднократно предупреждали Турцию, что покупка российских ЗРК С-400 является неприемлемой.
Реклама
«Пентагон начал предпринимать шаги, необходимые для обеспечения необходимого планирования и устойчивости цепочки поставок F-35», — сказал Саммерс.
Он подчеркнул, что участие Турции в программе по созданию F-35 окажется «под угрозой» в случае покупки российских С-400.
Ранее источники Reuters сообщили, что США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400.