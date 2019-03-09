Украинские военные расстреляли командира после замечания о пьянстве

На Украине военные убили командира из-за того, что он сделал им замечание из-за распития спиртного. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина.

По его словам, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ во время ночного обхода увидел, что военные распивают спиртное. Он сделал замечание молодым людям, но они проигнорировали его слова.

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«В ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира», — добавил Басурин.

Он не уточнил подробности судьбы командира и замеченных за распитием алкоголя военных.

Ранее сообщалось, что украинские военные убили четырех сослуживцев-морпехов в Донбассе.