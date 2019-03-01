CNN: Трамп определился с кандидатурой на пост главы Пентагона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/25/12135025/RTS2B2O6-pic905-895x505-7112.jpg">

Президент США Дональд Трамп «склоняется» к тому, чтобы повысить Патрика Шанахана до главы Пентагона, сообщает CNN с ссылкой на источник.

По данным источника, советники Трампа предлагали ему несколько кандидатов на пост министра обороны, однако президент спросил, почему бы администрации не «оставить» Шанахана в главе оборонного ведомства. Он также отметил, что Шанахан делает для него «хорошую работу».

Реклама

В настоящее время Шанахан занимает пост и.о. министра обороны США.

Ранее сообщалось, что два человека отказались от предложения Трампа возглавить Пентагон.