CNN: Трамп определился с кандидатурой на пост главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп «склоняется» к тому, чтобы повысить Патрика Шанахана до главы Пентагона, сообщает CNN с ссылкой на источник.
По данным источника, советники Трампа предлагали ему несколько кандидатов на пост министра обороны, однако президент спросил, почему бы администрации не «оставить» Шанахана в главе оборонного ведомства. Он также отметил, что Шанахан делает для него «хорошую работу».
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В настоящее время Шанахан занимает пост и.о. министра обороны США.
Ранее сообщалось, что два человека отказались от предложения Трампа возглавить Пентагон.