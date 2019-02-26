Небензя призвал срочно эвакуировать людей из «Эр-Рукбана»

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Постпред России при ООН Василий Небензя призвал расформировать сирийский лагерь беженцев Рукбан и эвакуировать оттуда всех желающих, передает РИА «Новости».

По его словам, к реализации этой идеи следует приступить «не мешкая», и при этом не тратить время на «планирование новых конвоев».

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«Мы предлагаем выход из сложившейся ситуации и устойчивое решение проблем Рукбана — это эвакуация всех желающих из лагеря в те районы, которые они сами изберут», — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что в его высказывании ключевыми являются слова «всех желающих».

Ранее в российском Минобороны заявили, что боевики удерживают беженцев в «Эр-Рукбане».