Bloomberg назвал дату приостановки ДРСМД со стороны США

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США планируют приостановить свои обязательства по договору 1987 года с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) после истечения крайнего срока в эти выходные, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источника в Белом доме.

Если Россия не уничтожит все крылатые ракеты наземного базирования, известные как 9M729, а также сопутствующее оборудование и пусковые установки к 2 февраля, то США приостановят свои обязательства по ДРСМД, заявил анонимный источник.

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Источник не рассказал, объявят ли США одновременно с этим о полном выходе из Договора о РСМД. Как отмечает агентство, полный выход США из ДРСМД может занять шесть месяцев. Официальные лица НАТО уже готовы к этому, говорится в материале.

Президент США Дональд Трамп в октябре 2018 года заявил, что государство выйдет из договора, но после консультаций с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими союзниками решил отложить вопрос. Госсекретарь США Майкл Помпео в начале декабря заявил, что США дают России еще два месяца на то, чтобы выполнить условия договора. В Вашингтоне считают, что Россия создала ракету, нарушающую условия ДРСМД. Она известна под названием 9М729.

Россия отрицает нарушение ДРСМД и предъявляет ответные обвинения США в нарушении соглашения, указывая на то, что выход из соглашения времен холодной войны вызовет гонку вооружений.