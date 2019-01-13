Катар разрешил США расширить авиабазу на своей территории
Американский госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что главы МИД США и Катара подписали меморандум о взаимопонимании, передает РИА «Новости».
Как отмечается, документ подразумевает расширение авиабазы Соединенных Штатов Эль-Удейд, расположенной на территории Катара.
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Помпео подчеркнул, что Эль-Удейд принимает тысячи американских военных и поддерживает безопасность Соединенных Штатов.
Ранее в Катаре назвали заход корабля США «демонстрацией дружбы и глубины сотрудничества».