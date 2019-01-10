National Interest раскрыл секрет «молчания» России о С-500

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Отсутствие информации о новой российской зенитно-ракетной системе С-500 «Прометей» может быть вызвано нежеланием поставить под угрозу текущие сделки по продажам за рубеж ЗРК России С-400. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Потенциальные клиенты могут потерять интерес к дорогим С-400, если посчитают российскую систему устаревшей к моменту их доставки на фоне появления новых данных о ЗРС С-500, говорится в материале.

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Это может разозлить стратегически важных клиентов, таких как Турция и Индия, которые прошли серьезные дипломатические препятствия со стороны США ради покупки С-400, так как Вашингтон не раз угрожал введением санкций обеим странам.

Так, до 2021 года планы о поставках на экспорт С-500, скорее всего, останутся за горизонтом, констатирует журнал.

Ранее сообщалось, что работа над зенитной ракетной системой С-500 «Прометей» практически завершена.