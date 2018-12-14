Россия и Китай не поддержали резолюцию Совбеза ООН о помощи Сирии

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Представители России и Китая в Совете безопасности ООН воздержались от голосования по резолюции, которая устанавливает механизм доставки гуманитарной помощи в Сирию. Пресс-релиз по итогам голосования опубликован на сайте ООН.

Резолюция, проект которой представили Кувейт и Швеция, предполагает, что гуманитарную помощь в Сирию можно доставлять без разрешения официального Дамаска. В поддержку документа проголосовали 13 из 15 участников Совбеза. Это означает, что действующий механизм доставки гумпомощи продлен до 1 января 2020 года.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил отказ от голосования тем, что ситуация в Сирии изменилась, и формат доставки помощи в САР требует «критической донастройки».

При этом, подчеркнул Небензя, Россия не стала голосовать против резолюции исходя из гуманитарных соображений.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга заявила о препятствовании США борьбе с терроризмом в Сирии.