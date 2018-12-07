МИД России обвинил США в демонтаже договоров по оружию в космосе
Министерство иностранных дел (МИД) России выпустило заявление по итогам заседания Генеральной ассамблеи ООН, на который был принят ряд российских по космической проблематике.
На сайте рассказали, что Генассамблея приняла три документа: резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе» (НПОК) и «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности» (МТДК), а также процедурное решение «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве» (ПГВК). Российская сторона посчитала, что принятие нормативных актов говорит об «актуальности и значимости» российских инициатив по космосу.
При этом, добавили в российском МИДе, против документов выступили «традиционные» союзники США — Австралия, Великобритания, Венгрия и Франция. В министерстве сочли, что эти страны пошли против собственных «национальных приоритетов» ради Соединенных Штатов. Также российская сторона заключила, что решение США голосовать «против» совместной резолюции по МТДК говорит о том, что Вашингтон настроен на «демонтаж» системы контроля над вооружениями в космосе.
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