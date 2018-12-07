МИД России обвинил США в демонтаже договоров по оружию в космосе

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Министерство иностранных дел (МИД) России выпустило заявление по итогам заседания Генеральной ассамблеи ООН, на который был принят ряд российских по космической проблематике.

На сайте рассказали, что Генассамблея приняла три документа: резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе» (НПОК) и «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности» (МТДК), а также процедурное решение «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве» (ПГВК). Российская сторона посчитала, что принятие нормативных актов говорит об «актуальности и значимости» российских инициатив по космосу.

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При этом, добавили в российском МИДе, против документов выступили «традиционные» союзники США — Австралия, Великобритания, Венгрия и Франция. В министерстве сочли, что эти страны пошли против собственных «национальных приоритетов» ради Соединенных Штатов. Также российская сторона заключила, что решение США голосовать «против» совместной резолюции по МТДК говорит о том, что Вашингтон настроен на «демонтаж» системы контроля над вооружениями в космосе.

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