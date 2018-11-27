Патрушев назвал украинских моряков «разменной картой» в игре Порошенко

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Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев дал комментарий в связи с ситуаций, сложившейся после инцидента между Россией и Украиной в Керченском проливе. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

По его словам, произошедшее является «грубейшим нарушением» международного морского права.

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«Военные моряки Украины стали разменной картой в политической игре президента Порошенко и его соратников», — заметил Патрушев.

Он добавил, что власти страны таким образом намерены увеличить свои шансы на то, чтобы остаться у власти. Патрушев допустил возможность отмены выборов на украинской территории, а также обратил внимание на то, что президент страны Петр Порошенко будет использовать «мнимые угрозы» при проведении своей избирательной кампании.

Ранее в ФРГ допустили ужесточение антироссийских санкций после инцидента в Черном море.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.