В Киеве рассказали о дальнейших перемещениях украинских военных кораблей

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Три украинских военных корабля продолжают перемещение в порт Мариуполя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Как отмечается, они выполняют поставленные им задачи в море.

«Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие России… Соблюдая нормы международного морского права малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины «Бердянск» и «Никополь», рейдовый буксир «Яны Капу» продолжают выполнение поставленных задач в море», — проинформировали в ведомстве.

Ранее в Крыму призвали «быть во всеоружии» из-за нарушения границы кораблями Украины.