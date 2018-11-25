В Киеве рассказали о дальнейших перемещениях украинских военных кораблей
Три украинских военных корабля продолжают перемещение в порт Мариуполя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.
Как отмечается, они выполняют поставленные им задачи в море.
«Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие России… Соблюдая нормы международного морского права малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины «Бердянск» и «Никополь», рейдовый буксир «Яны Капу» продолжают выполнение поставленных задач в море», — проинформировали в ведомстве.
Ранее в Крыму призвали «быть во всеоружии» из-за нарушения границы кораблями Украины.