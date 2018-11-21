Минобороны хочет продлить срок службы ракет «Сатана» и «Тополь-М»

Минобороны России намерено продлить сроки службы ядерных ракет «Сатана» и «Тополь-М», сообщает РИА «Новости».

Ведомство объявило соответствующий аукцион, следует из материалов на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена госконтракта — 938,3 млн руб.

Исполнитель должен будет обеспечить продленный срок эксплуатации ракетных комплексов стратегического назначения 15П135, 15П118М, 15П155, 15П165. Эти индексы относятся к ракетным комплексам «Тополь-М» в подвижной и шахтной версиях, а также к ракетным комплексам «Сатана» и к советской межконтинентальной баллистической ракете шахтного базирования УР-100Н.