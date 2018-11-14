Российские самолеты выполнили полеты над акваторией Японского моря
Российские самолеты-разведчики Су-24МР выполнили полеты над акваторией Японского моря, сообщает ТАСС.
Уточняется, что экипажи Су-24МР выполнили учебно-боевые задачи по поиску и обнаружению объектов условного противника.
«Самолеты - разведчики Су-24МР авиачасти, дислоцированной в Приморском крае, объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа в рамках плановых полетов выполнили специальные задачи над акваторией Японского моря», — говорится в сообщении.
Ранее российские ракетоносцы выполнили полет рядом с территорией учений НАТО.