Российские самолеты выполнили полеты над акваторией Японского моря

Российский бомбардировщик Су-24 над американским эсминцем USS Donald Cook в Балтийском море, 2016... US Navy/Reuters

Российские самолеты-разведчики Су-24МР выполнили полеты над акваторией Японского моря, сообщает ТАСС.

Уточняется, что экипажи Су-24МР выполнили учебно-боевые задачи по поиску и обнаружению объектов условного противника.

«Самолеты - разведчики Су-24МР авиачасти, дислоцированной в Приморском крае, объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа в рамках плановых полетов выполнили специальные задачи над акваторией Японского моря», — говорится в сообщении.

Ранее российские ракетоносцы выполнили полет рядом с территорией учений НАТО.