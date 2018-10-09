Украинский министр обвинил Россию во взрывах на военном складе

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что пожар на военном складе в Черниговской области был организован российской стороной, передает РИА «Новости».

Министр поставил пожар и последовавшие за ним взрывы на складе в один ряд с войной в Приднестровье, вооруженным конфликтом в Грузии, присоединением Крыма, конфликтом на востоке Украины, войной в Сирии, «убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери», хакерскими атаками в Нидерландах и вмешательствами в выборы «по всему миру».

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По его словам, все эти события объединяет Россия.

Ранее на Украине назвали трагедией пожар на складе дефицитных снарядов.