Минобороны возложило вину за крушение Ил-20 на Израиль

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Минобороны России заявило, что Израиль создал опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии, в результате чего сирийские ПВО направили ракету в российский самолет Ил-20. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, передает РИА «Новости».

По его словам, 17 сентября около 22.00 четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в Латакии.

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«При этом израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата «Оверн» («Auvergne») и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь средств ПВО Сирии. Он также указал на то, что израильские летчики не могли не видеть российский самолет.

«Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию», — заключил Конашенков.

Вечером 17 сентября Ил-20 пропал с радаров в Сирии. Как сообщили в Минобороны, ракета сирийского комплекса ПВО сбила российский самолет. Погибли 15 человек.

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