Генсек НАТО обвинил Россию в препятствовании вступлению Македонии в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы препятствует вступлению в альянс Македонии и Черногории. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия «пытается» вмешаться в политические процессы в разных странах НАТО.
Реклама
Он также добавил, что Москва якобы вмешивается в политику других стран с помощью социальных сетей.
Ранее сообщалось, что в США обеспокоены из-за возможности России повлиять на вступление Македонии в НАТО.
Также стало известно, что в Кремле отреагировали на информацию о вступлении Македонии в НАТО.