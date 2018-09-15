Генсек НАТО обвинил Россию в препятствовании вступлению Македонии в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы препятствует вступлению в альянс Македонии и Черногории. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия «пытается» вмешаться в политические процессы в разных странах НАТО.

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Он также добавил, что Москва якобы вмешивается в политику других стран с помощью социальных сетей.

Ранее сообщалось, что в США обеспокоены из-за возможности России повлиять на вступление Македонии в НАТО.

Также стало известно, что в Кремле отреагировали на информацию о вступлении Македонии в НАТО.