Израильский танк обстрелял военный объект ХАМАС в секторе Газа

Группа неизвестных лиц из сектора Газа проникла на израильскую территорию, после чего танк Армии обороны Израиля (IDF) обстрелял объект военизированного движения ХАМАС. Об этом сообщается в официальном твиттере IDF.

По данным пресс-службы, после нарушения государственной границы Израиля группа подозрительных лиц покинула территорию страны.

Реклама

«Группа подозреваемых проникла в Израиль из северной части сектора Газа, после чего вернулась обратно. В ответ танк IDF обстрелял военный объект ХАМАС», — говорится в сообщении израильской армии.

Ранее сообщалось, израильское правительство и представители военизированного движения ХАМАС подписали соглашение о перемирии в секторе Газа. Позднее официальный представитель движения подтвердил возобновление перемирия.

A number of suspects infiltrated Israel from the northern Gaza Strip. The suspects then returned to the Gaza Strip. In response, an IDF tank targeted a Hamas military post