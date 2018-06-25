На Украине тестируют новый боевой комплекс

Вооруженные силы Украины сообщили о тестовых испытаниях наблюдательно-огневого комплекса «Охотник». Об этом сообщается в фейсбуке.

Отмечается, что во время испытаний комплекса будет проверено, как «Охотник» преодолевает препятствия. Кроме того, он должен справляться с различными огневыми и техническими задачами. Комплекс также способен переносить разные виды вооружений, в том числе пулеметы, гранатометы и пушки.

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«После теста комплекс будет взят на вооружение украинской армией», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинская сторона решила «задавить» Россию качеством вооружений.