Украина перекрыла часть Азовского моря

Украинская Госгидрография на три месяца перекрыла три участка Азовского моря. Об этом рассказал начальник пресс-центра Военно-морских сил ВСУ Олег Чалик, передает УНИАН.

Участки будут перекрыты на все лето: 1 июня до 1 сентября. Чалик уточнил, что закрыты два участка вблизи Мариуполя, а также один — к востоку от Бердянска.

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«Закрывает участок «Госгидрография» по заявке Вооруженных сил Украины - это такой порядок», — сказал он.

Представитель ВМС Украины подчеркнул, что участки закрывают из-за «мероприятий по боевой подготовке ВСУ». По его словам, такие меры не означают, что там нельзя будет купаться.

«Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там не было», — отметил Чалик.

Ранее украинский адмирал рассказал о «гибридной угрозе» со стороны России в Азовском море.