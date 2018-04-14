Трамп обратился к России на фоне ударов по Сирии
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме, где он объявил о начале ударов по Сирии, также обратился и к России. Трансляцию вел телеканал NBC News.
«В 2013-м году президент [России Владимир] Путин и его правительство обещали миру, что они гарантируют ликвидацию сирийского химического оружия» — сказал Трамп.
Однако, по мнению президента США, оружие не было уничтожено.
«Недавняя атака Асада и сегодняшняя реакция – результат неспособности России сдержать это обещание. Россия должна решить: будет ли она продолжать идти по темному пути, или вместе с цивилизованными странами будет способствовать стабильности и миру» — добавил Трамп.
Ранее он отдал приказ начать удары по сирийской территории. К ним также присоединились Великобритания и Франция.