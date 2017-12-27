В Донбассе начался обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом
По словам представителя народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрея Марочко, в Донбассе начался обмен пленными ЛНР и самопровозглашенной Донецкой народной республики с украинскими властями, передает РИА «Новости».
«Процесс обмена пленными начался», — сказал Марочко.
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Вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко в своем фейсбуке сообщила о завершении сверки списков для обмена пленными.
«Отработали этот этап, и скоро начнется освобождение», — написала Геращенко.
Ранее сообщалось, что и.о. главы ЛНР подписал указ о помиловании подлежащих обмену пленных.