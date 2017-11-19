Пентагон раскрыл данные о домогательствах в армии США

Пентагон опубликовал доклад, содержащий информацию о сексуальных домогательствах в американской армии, произошедших с 2013 по 2016 годы. Об этом сообщает ABC News.

В докладе говорится, что количество случаев домогательств в армии выросло за последние годы.

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Также сообщается, что минимальное количество инцидентов зафиксировано в морской пехоте, а максимальное — в сухопутных войсках.

Ранее сообщалось, что федеральный суд Вашингтона заблокировал запрет администрации президента США Дональда Трампа на службу в американской армии трансгендеров.