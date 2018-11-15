Спасайся кто может: Лукашенко создает новые ракеты

Белоруссия намерена продолжать работу над развитием ракетной военной техники, заявил на этой неделе председатель Государственного военно-промышленного комитета республики Роман Головченко. Его слова приводит информационное агентство БелТА.

Руководитель ведомства отметил, что реактивная система залпового огня нового поколения «Полонез» фактически является первой законченной разработкой белорусских ученых в области ракетной техники.

«Президент Беларуси поставил задачу в дальнейшем развивать эту сферу. Поэтому ключевое направление, над которым мы сейчас работаем, — это дальнейшее развитие ракетостроения», — заявил Головченко.

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По его словам, соответствующие системы носят сдерживающий характер, несмотря на то что они предназначены для нанесения огневого поражения.

«В первую очередь, их наличие является мощным фактором сдерживания любого агрессора. Поэтому не буду делать большой тайны, что мы продолжаем работать и дальше в этом направлении с целью выхода на более совершенные образцы ракетного вооружения», — цитирует председателя Госкомвоенпрома БелТА.

Как сообщалось, принимая с докладом руководителя ведомства, глава государства Александр Лукашенко поставил задачу в ближайшей перспективе удвоить финансовые показатели работы отрасли.

«Чтобы выполнить эту задачу, необходимо форсированное развитие новых направлений. К сожалению, мир не спокоен. Конфликты вспыхивают на разных континентах, нарастает напряженность между супердержавами. Поэтому, конечно, спрос на оборонительное вооружение, системы защиты имеется.

Белорусский оборонно-промышленный комплекс готов этот спрос удовлетворять. И я надеюсь, что те разработки, которые глава государства одобрил, нам позволят выйти на заявленные параметры», — приводит слова Романа Головченко БелТА.

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии также рассказал, что есть поручение по ускоренному развитию сегмента беспилотных ударных авиационных комплексов, переходу от легких тактических беспилотников к тяжелым ударным беспилотным авиационным комплексам, которые могут если не заменить пилотируемую авиацию, то существенно усилить авиационную группировку.

В дополнение к ракетостроению и созданию современных БПЛА Минск намерен продолжать развивать системы радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного подавления. «Возможно, оружия, основанного на новых физических принципах. У нас есть такие наработки. Поэтому будем двигаться и в этом направлении», — рассказал Головченко.

Руководитель ведомства также отметил, что ключевым отличием современных разработок вооружения и военной техники является сжатость сроков. «Сейчас из-за ускоренного развития научно-технического прогресса резко сокращаются сроки разработки и постановки на вооружение образцов техники. Если раньше сложные системы могли разрабатываться десятилетиями, то сейчас такого временного запаса нет. Поэтому возрастает и цена ошибки, нужны очень выверенные подходы к разработкам», — сказал он.

Говоря об экспорте соответствующей продукции, председатель Госкомвоенпрома уточнил, что фактически все поставляемые за рубеж белорусские технологии и товары несут оборонительное назначение.

«Это системы радиоэлектронной борьбы, противодействия высокоточному оружию, системы другого назначения, которые используются в первую очередь для защиты стратегических объектов, войск, группировок и техники», — сказал Роман Головченко.

Минск настойчиво продвигает продукцию своего оборонно-промышленного комплекса на экспорт. К примеру,

в этом году Азербайджан подписал контракт с Белоруссией на приобретение десяти комплектов реактивных систем залпового огня «Полонез». Это было сделано Баку в ответ на покупку Арменией российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

«Ракетная система «Полонез», выполненная на шасси МЗКТ-7930 с колесной формулой 8х8, была впервые продемонстрирована на военном параде 9 мая 2015 года в Минске и использует в базовом исполнении дальнобойные высокоточные 301-мм ракеты типа А200 разработки и производства китайской China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT, также известной как «Первая Академия»), входящей в состав китайской государственной аэрокосмической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC),» — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам специалиста, на мировом рынке маркетинг системы А200 осуществляется входящим в CASC внешнеторговым объединением Aerospace Long-March International Trade Co., Ltd (ALIT), а также известной китайской корпорацией Poly Technologies. Совместная разработка РСЗО «Полонез» на основе ракет А200 осуществлялась в соответствии с заключенным в 2013 году китайско-белорусским межправительственным соглашением.

Что касается военно-технического сотрудничества Минска с другими странами, то в апреле этого года Белоруссия подарила Сербии четыре истребителя МиГ-29. Они будут отремонтированы и модернизированы по той же модели, как и в случае с передачей шести самолетов Россией, заявил тогда сербский министр обороны Александр Вулин.

Еще в июле 2018 года в СМИ появились сообщения, что Белграду могут быть поставлены зенитные системы С-300. Согласно этой информации, первоначально Сербия направила в Россию официальную заявку на покупку зенитных ракетных систем С-300ПМУ-2 «Фаворит»: полкового комплекта в составе двух дивизионов. Поставку планировалось осуществить в 2021 году. Затем все эти сведения были опровергнуты.

Теперь уже американское издание Defense News приводит данные о том, что Белоруссия и Сербия давно ведут переговоры о потенциальной поставке Белграду зенитных ракетных систем среднего радиуса действия С-300, по всей видимости, из наличия подобного вооружения в белорусской армии.

Причем, насколько известно, эти системы отремонтированы и модернизированы российской стороной. Впервые подобная информация стала появляться на страницах СМИ еще в марте 2017 года. Причем уже тогда подчеркивалось, что Минск готов поставить подобное вооружение Сербии на условиях «гораздо более приятных, чем рыночные».

В дополнение ко всему Белоруссия объявила о проектах совместного производства беспилотных летательных аппаратов совместно с Китаем и Туркменистаном. Информация о намерениях Минска развернуть производство беспилотных летательных аппаратов на территории Туркмении впервые была озвучена еще несколько лет назад.

«Надо прямо сказать, что Белоруссия проводит весьма независимую политику, в том числе и в области военно-технического сотрудничества. К примеру, Минск не поддержал Москву в течение последнего времени ни по одному спорному политическому вопросу», — подчеркнул Макиенко.

Более того, в начале ноября Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании военной базы РФ в республике, так как Минск в состоянии собственными силами обеспечить безопасность на своей территории.