Twitter поприветствовал «буквально всех» на фоне сбоев Facebook и Instagram

Социальная сеть Twitter шуточно приветствовала пользователей на фоне массового сбоя Facebook и Instagram.

«Привет буквально всем», — говорится в сообщении компании.

Аккаунт мессенджера WhatsApp, в котором также наблюдались сбои, поприветствовал Twitter в ответ. В комментарии пришел и создатель Twitter Джек Дорси, который опубликовал ироничное сообщение в адрес WhatsApp.

«Я думал, он [WhatsApp — прим. «Газеты.Ru»] должен был быть зашифрованным», — написал он.

thought this was supposed to be encrypted… — jack (@jack) October 4, 2021

Ранее сообщалось, что масштабный сбой произошел в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. Об этом сообщает Downdetector.

По данным сервиса, наблюдаются проблемы со входом на страницы Facebook. Также пользователи Whatsapp пожаловались на сбои в работе приложения (45%), на трудности с подключением к серверу (28%) и сбои при отправке сообщений (26%).

52% пользователей сообщили о проблемах со входом в Instagram.

До этого 21 сентября сбой в работе Twitter и Instagram наблюдался в ряде стран мира. Жалобы на неполадки в работе сервисов стали поступать приблизительно после 20.22 мск. О сбоях сообщали в основном пользователи США, при этом проблемы с Twitter отмечались также в Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах.