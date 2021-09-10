Пользователи жалуются на навязчивую рекламу в телевизорах Xiaomi

Владельцы телевизоров Xiaomi жалуются на чрезмерное обилие рекламы в системе, передает Gizmochina. Сообщается, что баннеры не только «отъедают» часть контента, но и мешают при навигации в меню телевизора.

Владельцы MI TV с китайской прошивкой столкнулись с тем, что сразу после первоначального включения телевизор демонстрирует баннеры и всплывающие уведомления. Ранее крупный скандал произошел вокруг навязчивой рекламы в интерфейсе смартфонов компании, после чего Xiaomi сократила ее показ, а в некоторых странах и вовсе убрала эту «фишку». По заявлению китайского бренда, благодаря показу рекламы внутри системы и дополнительной прибыли их гаджеты продаются по доступной цены.

Проблема коснулась жителей Китая и пользователей, на чьих телевизорах установлена китайская прошивка с интерфейсом MIUI for TV.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как Xiaomi по ошибке продала флагманские смартфоны за 8 тысяч рублей.