Названы шесть лучших бюджетных смартфонов

Портал Wired составил подборку самых лучших бюджетных смартфонов стоимостью до 40 тыс. руб. В нее вошли как аппараты от Samsung и Apple, так и от других производителей.

Звание самого лучшего смартфона в своей ценовой категории получил Google Pixel 4A. Среди его преимуществ были названы хорошая камера, OLED-экран и большой объем аккумулятора.

На втором месте оказался Samsung Galaxy A52 5G. Смартфон оснащен большим AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и хорошей камерой. Кроме того, телефон поддерживает 5G, водонепроницаем и имеет слот для MicroSD.

iPhone SE 2-го поколения, по мнению портала, идеально подходит для людей, которым нужен доступный телефон от Apple без Face ID и большого экрана. Смартфон, которому Wired назначил третье место в рейтинге, поддерживает Touch ID и беспроводную зарядку.

В топ-6 также попали модели Samsung Galaxy A32 5G, Moto G Power 2021 и TCL 20 Pro 5G.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о лучших смартфонах 2021 года.