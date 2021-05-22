Дачникам объяснили детали «запрета» на петрушку

Семена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Об этом сообщает «Прайм».

Отмечается, что сама петрушка не попадает под запрет — ее выращивание и употребление законно.

«В перечень запрещенных растений включены лишь семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для жизни человека масло», — говорится в сообщении.

Если будет доказано, что культивация семян происходит с целью получения наркотического масла, это будет преследоваться по ст. 228 УК РФ.