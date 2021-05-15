WSJ: Трамп выбирает для себя новую соцсеть

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры с онлайн-платформами в поисках новой площадки для общения со сторонниками, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, в настоящее время бывший глава государства рассматривает популярную среди консерваторов молодую соцсеть CloutHub и платформу FreeSpace, являющуюся альтернативой Facebook. При этом близкие к Трампу источники не исключают появления еще одного претендента.

Издание пишет, что экс-президент планирует обнародовать свои планы в отношении социальных сетей к 4 июля, при этом не исключается, что ему потребуются несколько партнерских платформ для компенсации функций Facebook, Twitter и YouTube.

Кроме того, источники рассказали, что Трамп заинтересован в том, чтобы онлайн-площадки платили ему за привлечение новых пользователей, деньги он хотел бы получить вперед.

Ранее экс-президент США назвал «абсолютным позором» и «унижением» блокировку его страниц в социальных сетях. Аккаунты Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе этого года после штурма Капитолия его сторонниками.