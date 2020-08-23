В Белоруссии оператор снизил скорость Интернета по требованию властей

В Белоруссии оператор подтвердил, что снизил скорость Интернета в Минске по требованию властей. Об этом говорится на сайте оператора A1.

«С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска», — говорится в сообщении.

Компания уведомит о восстановлении нормальной скорости.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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