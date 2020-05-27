Всех нуждающихся школьников обеспечат компьютерами за лето

Минпросвещения РФ и Агентство стратегических инициатив (АСИ) намерены обеспечить компьютерами всех нуждающихся в них школьников в течение лета 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора АСИ Светланы Чупшевой.

«Надеемся, что за летний период мы покроем 100% потребности в технике у детей из малообеспеченных семей», — сказала Чупшева.

По ее словам, агентство намерено завершить этот процесс 1 сентября.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что к настоящему моменту более 300 тыс. компьютеров было передано в российские семьи для дистанционного обучения школьников. Также техникой обеспечили около 20 тыс. российских учителей.

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