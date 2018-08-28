Роскомнадзор опроверг информацию о разблокировке Telegram

Роскомнадзор не подтвердил информацию о том, что блокировка мессенджера Telegram была приостановлена. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ведомстве.

«Роскомнадзор продолжает принимать меры по исполнению решения Таганского районного суда г. Москвы в отношении Telegram», — отметили в Роскомнадзоре.

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Ранее пользователи сети обратили внимание на то, что у части операторов начала открываться веб-версия мессенджера. Тем не менее адрес сайта продолжает фигурировать в реестре запрещенных ресурсов.

Весной этого года Таганский районный суд Москвы постановил ограничить доступ к мессенджеру, поскольку тот отказался передать ФСБ ключи шифрования.

Ранее сообщалось, что суд отклонил первый иск к РКН о возмещении убытков из-за блокировки Telegram.