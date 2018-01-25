СМИ: врачи опасаются за психику Ассанжа из-за пяти лет в посольстве

Врачи, обследовавшие основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, выразили опасение за его психическое состояние, на котором негативно сказывается многолетнее пребывание в посольстве Эквадора в Лондоне, передает The Guardian.

«Мы не можем раскрыть результаты обследования из-за врачебной тайны, но по нашему мнению, продолжительное заключение в посольстве опасно для него, физически и психологически», — говорится в заявлении медиков, проводивших осмотр Ассанжа.

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По мнению врачей, Ассанж лишен человеческого права на получение медицинской помощи.

Ранее сотрудники посольства Эквадора в Лондоне пожаловались, что основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, живущий в диппредставительстве с 2012 года, не соблюдает элементарные правила гигиены.