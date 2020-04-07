Доступный интернет: какие сайты стали бесплатными для россиян

Безвозмездно, то есть даром

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало список из 391 интернет-сайта, которые были признаны социально значимыми. Доступ к этим ресурсам в рамках эксперимента будет предоставляться жителям страны бесплатно.

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Принять участие в эксперименте и получить безвозмездный доступ к сайтам из реестра Минкомсвязи смогут абоненты «Ростелекома», «ЭР-Телекома» (бренд «Дом.ru»), МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), даже если на их счетах не окажется денежных средств. Эта инициатива продлится до 1 июля 2020 года. Сообщается, что эксперимент затронет только пользователей домашнего интернета, но если он предоставляется клиенту с помощью Wi-Fi, то подключенный к сети смартфон или планшет также получат доступ к социально значимым ресурсам без взимания какой-либо платы.

Как следует из приказа Минкомсвязи, одной из целей данного эксперимента является «обеспечение комфортного получения гражданами на безвозмездной основе необходимой информации и сервисов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».

Список социально значимых ресурсов по версии Минкомсвязи состоит из 19 категорий — «Социальные сети», «Электронная почта, мессенджеры и облачное хранение файлов», «Погода», «Поиск», «Онлайн-медиа и новостные агрегаторы», «Карты, транспорт», «Авто», «Культура, литература, искусство», «Образование и обучение», «Здоровье и здоровый образ жизни», «Наука», «Спорт», «Государственные органы и сервисы», «Справочные системы», «Работа и карьера», «Финансы», «Доставка», «Агрегаторы и маркетплейсы» и «Социальные и волонтерские сервисы».

Таким образом, россияне смогут бесплатно в числе прочих посещать социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», пользоваться мессенджерами «ТамТам» и ICQ, искать информацию в «Яндексе», «Рамблере» или поиске Mail.Ru, заказывать такси, еду и другие товары, а также заходить на официальные сайты большинства крупных банков. Кроме того, социально значимыми были признаны новостные сайты и порталы информационных агентств — «Газета.Ru» также является частью списка Минкомсвязи.

Как рассказал «Подъему» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, реестр формировался «исходя из популярных направлений по определенной тематике».

«Смотрели, какой у сайта трафик и насколько общий список отвечает интересам публики. С учетом того, что значительное число людей находится на самоизоляции, первоначальный список решено было сделать максимально широким. Точно перечень будет меняться. В перспективе не исключено, что условием наличия в данном перечне будет создание облегченных версий [сайтов]», — заявил замминистра.

«Главное — внимательно читать договор»

Проведение этого эксперимента вызывает ряд вопросов — прежде всего, о его целесообразности и эффективности. Стоит отметить, что стоимость домашнего интернета в стране является доступной для многих слоев населения. В ноябре 2019 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что безлимитный доступ к сети россиянам обходится в 14 раз дешевле, чем американцам. На тот момент средний чек за домашний интернет по стране составлял около 598 рублей.

Может так случиться, что бесплатный доступ к социально значимым сайтам окажется бесполезным для тех, кто уже и так пользуется интернетом, — а таких в России к концу года насчитывается 95,9 млн человек.

Можно предположить, что безвозмездное пользование сайтами из списка Минкомсвязи может подстегнуть воспользоваться услугой тех, кто до сих пор не подключен к Всемирной паутине, но и тут есть оговорки. Для этого понадобится заключение договора с вышеобозначенными операторами связи, которые могут быть недоступны в некоторых регионах страны, а также покупка оборудования. Захотят и, главное, смогут ли те россияне, которые до сих пор не подключены к интернету, выполнить все эти условия — большой вопрос.

Кроме того, как пояснил «Газете.Ru» руководитель юридического отдела хостинг-провайдера REG.RU Павел Патрикеев, инициатива Минкомсвязи вводится с целым рядом ограничений и нюансов. Прежде всего, министерство не может на уровне приказа ограничивать право операторов приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты, полноценная реализация такого проекта потребует внесение изменений в закон «О связи» (в частности, ст. 54 закона), в правила оказания услуг связи.

«Именно по этой причине приказ Минкомсвязи оперирует понятием «рекомендовать участникам эксперимента» не расторгать договоры связи в одностороннем порядке за неуплату, однако до внесения полноценных законодательных правок данная норма является лишь рекомендательной», — рассказал эксперт.

Помимо прочего, по истечении месяца с момента издания приказа сайты, указанные в Перечне, должны создать отдельные версии сайтов без возможности трансляции потокового видео (кроме категорий «Культура, литература, искусство», «Образование и обучение», «Здоровье и здоровый образ жизни», «Наука» ). При этом скорость бесплатного доступа к ресурсам из списка может быть ограничена, если она превышает 10 Мбит/с по договору с оператором.

«Соответственно, в течение эксперимента в случае отсутствия оплаты по заключенному с перечисленными в приказе операторами связи договору, доступ к указанным в списке ресурсам действительно будет предоставляться, однако развлекательные ресурсы и иные ресурсы с видеотрансляциями будут ограничены в функционале», — сообщил Патрикеев.

По словам эксперта, для полноценного внедрения системы «доступного интернета» потребуются поправки в законодательство о связи. Помимо этого, сам указ указывает конкретные цели эксперимента: практически отработать организационно-технологические способности операторов связи и оценить востребованность услуг, промониторить финансово-экономические параметры деятельности операторов.

Собеседник «Газеты.Ru» отметил, что на данном этапе рано говорить об оценке эффективности системы — она еще не сформирована окончательно, происходит бета-тест, а полученные в ходе его результаты скорее всего будут использованы для полноценных законодательных правок и разработок.

«Если следовать задумке Минкомсвязи, то человек, который ограничивается только сервисами из списка (доставка еды, такси), может обойтись без платного интернета. На время эксперимента — вероятно, да. Главное, внимательно читать договор с операторами связи, участвующими в эксперименте, ведь после его окончания и до появления поправок в законы их услуги будут работать в общем порядке», — заключил эксперт.