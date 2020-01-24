На фоне коронавируса: игра про мировую эпидемию бьет рекорды

На фоне эпидемии коронавируса в Китае бьет рекорды мобильная игра Plague Inc., сообщает «Би-би-си». Это симулятор, в котором пользователь получает контроль над вирусом, добавляет ему новые характеристики и мутации, чтобы в конечном итоге заразить и уничтожить все живое на планете.

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Plague Inc. была выпущена в 2012 году. С тех пор ее скачали свыше 120 млн раз, но именно сейчас игра переживает новую волну популярности. Британская компания Ndemic Creations, стоящая за созданием Plague Inc., заявила о том, что получает огромное количество сообщений с вопросами о вспышке коронавируса, зафиксированной в Китае. Из-за пневмонии, вызванной этим вирусом, погибло уже 17 человек; еще несколько сотен являются зараженными. В Ndemic Creations отметили, что по всем вопросам лучше всего обращаться во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Разработчик, тем временем, может похвастаться неплохой выручкой, так как Plague Inc. является платной (для iOS) и имеет внутриигровой платный контент.

По данным App Annie, Plague Inc. занимает первое место среди платных приложений в AppStore в Китае, России и еще 55 странах мира.

Если же верить статистике App Magic, рост ежедневных доходов Plague Inc. составил 275%, увеличившись с $16 тыс. до $60 тыс.

The real-world virus outbreak also brought out the black humor in gamers. 2012's Plague Inc. -- where players evolve a pathogen to wipe out humanity -- is now China's top paid iOS game. https://t.co/JdYrVJzwZX pic.twitter.com/inJ5jGvEJ2 — Zheping Huang (@pingroma) January 22, 2020

«Лучший способ избавиться от страха — взглянуть ему прямо в лицо», — так объяснил популярность игры один из пользователей китайской социальной сети Weibo.

Юзеры из других стран, для которых коронавирус не является непосредственной угрозой, сохраняют скорее юмористический, нежели философский настрой. В своих аккаунтах они шутят о том, как можно избежать пандемии, приводя в пример реалии из Plague Inc. Так, многие советуют «валить в Гренландию» — в игре эта страну тяжело заразить из-за холодного климата и отсутствия аэропорта.

«Можете расслабиться из-за всей этой фигни с коронавирусом. Я играл в Plague Inc., поэтому если мы все поедем в Гренландию и будем мыть руки, то все будет хорошо», — пишет пользователь @vanillainjapan.

«Большинство игр, которые я выиграл в Plague Inc., начинались с заражения Китая. Просто информация», — заявил @Blue42entertain.

«Не понимаю, почему люди шутят про Plague Inc. Коронавирус заметили до того, как он заразил 1000 человек. Тот, кто играет сейчас в эту игру, явно новичок», — иронизирует @bunptt.

Не обошлась без шуток и русскоязычная диаспора Twitter.

Если вы играли в Plague Inc., то знаете, что на первых порах делать вирус летальным — плохая стратегия. Все объединяются, объявляют карантин и находят лекарство.

Так что сейчас имеем дело с дилетантом, если тут нормальный уровень сложности — выживем. — гаруспик консьюмеризма (@metalmaugly) January 24, 2020

Я, пройдя Plague Inc во всех возможных вариациях, сообщаю вам, что Китай это очень хороший выбор для начала — клептоман-еблоторговец (@takeevblyat) January 21, 2020

Из-за развития нового коронавируса в Китае, во всем мире увеличилось число скачиваний игры Plague Inc. Также растут цены на билеты в Гренландию. — Stories (@Stories97139174) January 23, 2020

Сообщается, что это не первый резкий всплеск популярности Plague Inc. В 2014 году количество установок симулятора выросло во время эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке, которая унесла жизни 11 тыс. человек.

«Это первый раз за всю историю мобильных игр, когда событие в реальном мире повлияло на статистику продаж, — заявил тогда разработчик Джеймс Вон в интервью порталу Polygon. — Людям любопытно, и они хотят знать больше об инфекционных заболеваниях. Plague Inc. может им помочь, так как четко дает понять, насколько опасными могут быть такие вирусы».