Взлом России: найден главный источник кибератак

Кибератаки на российские интернет-ресурсы в основном исходят из центров управления, расположенных на территории США и Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николая Мурашова.

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Мурашов заявил о том, что около трети всех центров управления ботнетами находятся в Штатах, приведя статистику компаний McAfee и IBM. Согласно McAfee, 31% центров управления бот-сетями находится в США, 11% — в Германии, 6% — во Франции, 5% — в Алжире и 4% — в России. По данным IBM, на долю США приходится 36%, а на Россию — только 4,9%.

«Для атак на российские информационные ресурсы, как правило, используются центры управления, локализованные на территории Евросоюза и США», — заявил заместитель главы ведомства.

По словам Мурашова, в последнее время киберпреступники постоянно совершенствуются, изобретая все более изощренные способы хакерских атак. При этмо наибольшую опасность представляют собой целевые кибератаки, от последствий которых могут пострадать миллионы человек по всему миру.

Согласно статистике Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидаций последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА), большинство атак киберзлоумышленников направлены на кражу информации, в том числе о технологиях в сферах оборонной и атомной промышленности, а также энергетики.

Как утверждает замглавы НКЦКИ, 38% кибератак направлены на организации кредитно-финансовой сферы, 35% — на объекты органов государственой власти, 7% — на объекты образования и оборонной промышленности, 4% — объекты ракетно-космической отрасли, 3% — объекты здравоохранения.

Мурашов подчеркнул, что факт о том, что США являются основным источником киберугроз, подтверждается данными нескольких ИБ-компаний.

Так, за 2018 год от 63% до 71% атак на онлайн-ресуры производились с территории Штатов, и только 3% с территории России. Что же касается фишинга, то тут на долю США приходится 36% атак.

Также в рамках брифинга Николай Мурашов раскрыл причину, по которой США отказываются проводить консультации с Россией по кибератакам.

«США виновных всегда знают заранее. Их перечень включает всего четыре страны — Россию, Китай, Северную Корею и Иран. Видимо, из опасения разоблачения США отказываются от двусторонних экспертных консультаций с Россией, ведь они могут показать безосновательность их политических решений», — цитирует Мурашова РИА «Новости».

Заместитель директора добавил, что при этом США всегда находит, кого обвинить, используя безопасную формулировку «мы предполагаем».

Кроме того, Штаты часто пользуются словосочетаниями «почти наверняка» и «весьма вероятно», так как у них всегда отсутствуют необходимые доказательства.

В середине июня текущего года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил данные о том, что Россия на протяжении нескольких лет последовательно подвергается кибератакам.

«На протяжении уже нескольких последних лет мы подвергаемся атакам, которые идут из разных стран, в том числе из США. Это большая проблема», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Кремля также добавил, что за несколько дней до «прямой линии» с президентом в 2018 году два крупнейших российских телеканала были подвержены DDoS-атакам из-за рубежа. В 2019 году такая же атака была совершена на колл-центр «прямой линии».

«Ответ на эти атаки — сохранение кибербезопасности. Наши соответствующие органы работают круглосуточно, чтобы обеспечить нашу кибербезопасность», — подчеркнул Песков.

В июне газета New York Times сообщила об участившихся кибератаках США на Россию. Как сообщило издание, попытки атак совершаются с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов. Американский президент опроверг эту информацию, назвав журналистов NYT «врагами народа».

«История в @nytimes об усилении кибератак США на электросети России — фейковые новости, и неудачники из New York Times это знают. Пусть немедленно раскроют свои источники, которые, даже если существуют, в чем я сильно сомневаюсь, наверняка фальшивые. Times должна понести полную ответственность!» — заявил Трамп в своем твиттер-аккаунте.