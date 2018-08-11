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Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании, сообщает «Советский спорт».

«Я разговаривал с Луисом Энрике неделю или две назад и сказал ему, что решение принято, и оно было обдумано. Это был прекрасный период, в течение которого я выиграл чемпионат Европы и чемпионат мира. Я собираюсь сосредоточиться на «Барселоне». Чем больше лет я сыграю за сине-гранатовых, тем лучше», — цитирует Пике AS.

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31-летний футболист дебютировал за сборную Испании в 2009 году и провел за национальную команду 103 матча, в которых забил пять мячей.

Ранее Андрес Иньеста забил первый мяч в составе японского «Виссел Кобе».