Футболистам сборной России запретили пить шампанское в Кремле
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов запретил игрокам национальной команды употреблять алкоголь на торжественном приеме у президента Владимира Путина, сообщает «РЕН ТВ».
«Сегодня у кого-то игра, поэтому нам-то можно, а вы там поаккуратнее», — сказал Черчесов, взяв в руки один бокал, второй достался главе государства.
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Сборную России чествовали за успех на чемпионате мира — 2018. Футболистов представили к государственным наградам и присвоили звания заслуженных мастеров спорта.
Ранее сообщалось, что Черчесова наградили орденом Александра Невского.