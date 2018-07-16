Путин: мы можем гордиться организацией ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно провела у себя чемпионат мир по футболу 2018 года.

«Безусловно, мы можем гордиться тем, как мы организовали этот турнир. Мы делали это и для наших болельщиков, и для российских любителей спорта, и для всех любителей спорта во всем мире. И у нас получилось, получилось во всех аспектах этого грандиозного события», — приводит слова Путина ТАСС.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии прошел в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.