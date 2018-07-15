Эмир Катара надеется, что сборная его страны превзойдет успех россиян на ЧМ-2018

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Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани надеется , что сборная его страны превзойдет успех россиян на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что наша сборная повторит успех российской сборной и даже превзойдет его», — сказал эмир на церемонии передачи Катару права проведения чемпионата мира — 2018, в которой также участвовали президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

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Ранее Россия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу.