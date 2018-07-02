Харагуси вывел Японию вперед в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Бельгии
Нападающий немецкой «Герты» Генки Харагуси вывел сборную Японии вперед в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Бельгии, сообщает «Советский спорт».
На 48-й минуте встречи Харагуси обыграл защитника лондонского «Тоттенхэма» Яна Вертонгена и точно пробил в нижний угол ворот голкипера английского «Челси» Тибо Куртуа.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее стали известны стартовые составы Бельгии и Японии на матч 1/8 финала ЧМ-2018.