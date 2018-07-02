Акинфеев стал самым популярным игроком матча ЧМ с испанцами в соцсетях
Голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев стал самым популярным игроком матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании, сообщает ТАСС.
По данным «Медиалогии», в день матча имя Акинфеева упоминалось в сети 198,2 тыс. раз.
На втором и третьем месте оказались нападающий Артем Дзюба (71,5 тыс.) и защитник Сергей Игнашевич (45,2 тыс.).
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