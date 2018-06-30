Кавани признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2018 Уругвай — Португалия

Уругвайский нападающий французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России между Уругваем и Португалией, сообщает «Советский спорт».

Кавани оформил дубль, который помог его команде пробиться в четвертьфинал.

Реклама

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Уругвай одолел Португалию и вышел в четвертьфинал ЧМ-2018.