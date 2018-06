Стали известны стартовые составы Аргентины и Франции на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Франции на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

Аргентина: Франко Армани, Габриэль Меркадо, Николас Тальяфико, Николас Отаменди, Маркос Рохо, Хавьер Маскерано, Эвер Банега, Энцо Перес, Анхель Ди Мария, Кристиан Павон, Лионель Месси.

Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Лукас-Франсуа Эрнандес, Рафаэль Варан, Самуэль Юмтити, Поль Погба, Н'Голо Канте, Блез Матюиди, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру, Антуан Гризманн.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее жена Месси прилетела с детьми в Казань на матч Франция — Аргентина.

